Rifiuti diventano risorsa con impianti

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Dotare il Paese di impianti sufficienti e adeguati a trattare i rifiuti speciali perché non siano un problema, un'emergenza, ma una risorsa. È il messaggio che arriva dal convegno 'Rifiuti speciali: i problemi di ieri, le opportunità di domani' promosso oggi a Torino da Barricalla Spa - società che gestisce la principale discarica italiana di rifiuti speciali - in collaborazione con Fise Assoambiente. Al centro del dibattito la mancanza di impianti di smaltimento di questo tipo di rifiuti, 12 quelli autorizzati in Italia che diminuiscono di anno in anno la loro capacità di stoccaggio costringendo spesso al trasporto all'estero con conseguenti perdite economiche.

"Oggi solo il 10% dei rifiuti sono Rsu - spiega Alessandro Battaglino, Presidente Barricalla Spa -, il resto è rifiuto speciale e se da un lato è imprescindibile avviare azioni per la riduzione dei rifiuti dall'altro va compreso che sono necessari nuovi impianti e nuove volumetrie".