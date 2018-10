(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Ha dato voce alle donne che vivono nei paesi più poveri, sostenendole nell'intraprendere un'attività autonoma ed evidenziando il loro ruolo e le loro capacità nel promuovere il cambiamento della società in cui vivono. Questa la motivazione per cui la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo conferisce il Premio StellaRe 2018 a Cherie Blair, Fondatrice della Cherie Blair Foundation for Women.

StellaRe è il nome del Premio, un anello di cinque centimetri di diametro con brillante disegnato e realizzato dall'artista Maurizio Cattelan, che dal 2006 la Fondazione torinese assegna a donne che hanno tracciato nuovi sentieri nei campi più diversi del sapere.

La premiazione è in programma giovedì 11 ottobre, nella sede torinese della Sandretto. Dopo la cerimonia si terrà un incontro tra Cherie Blair e Marcello Sorgi, Editorialista de La Stampa, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.