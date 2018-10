Flor Autunno, 180 espositori a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Saranno circa 180 gli espositori provenienti da tutta Italia che, sabato e domenica, proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche a Flor, la mostra-mercato nel centro di Torino, tra via Carlo Alberto, via Roma e via Principe Amedeo. Accanto alle piante per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi, avranno spazio, come da tradizione, l'oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie.

Per la prima volta Flor organizzerà anche una programmazione culturale dedicata esclusivamente a Les Jardins du Plaisir, un viaggio multisensoriale tra i piaceri dell'uomo, tra piante afrodisiache, giardini incantati e percorsi emozionali.