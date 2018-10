Deve curare figli, colleghi cedono ferie

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Ha bisogno di giorni di ferie per assistere i figli e i colleghi glieli regalano. Solidarietà tra i dipendenti della Città della Salute di Torino, grazie al nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, siglato lo scorso maggio. Sfruttando una apposita norma, nove dipendenti hanno rinunciato a trenta giorni di ferie, consentendo così al collega di utilizzarle per assistere i figli con gravi problemi di salute.

La norma del nuovo contratto è prevista dall'articolo 34.

Stabilisce che - su base volontaria e a titolo gratuito - sia possibile cedere, in tutto o in parte, le proprie ferie ad un altro dipendente della stessa azienda che debba assistere i figli minori bisogno di cure per particolari condizioni di salute. Proprio il caso del dipendente della Città della Salute, che ha comunicato la richiesta a tutto il personale, ricevendo la disponibilità da nove colleghi.

Una storia, dunque, a lieto fine. Nel frattempo è già arrivata un'altra richiesta di aiuto.