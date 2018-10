Crollo Regio Torino, chiuse le indagini

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - La Procura di Torino ha chiuso le indagini sul crollo di una parte della scenografia, lo scorso gennaio al Teatro Regio di Torino, che ferì due attori durante la messa in scena della Turandot. Oltre all' ex sovrintendente Walter Vergnano, rischia il processo anche il direttore dell'allestimento. L'accusa è di lesioni personali colpose.

Dal verbale degli ispettori dello Spresal, acquisito dal pm Vincenzo Pacileo, sono emerse diverse irregolarità nell'ancoraggio della 'Testa di luna' precipitata e, in particolare, nel modo in cui è stato avvistato il plafone che la sosteneva e sull'addestramento dei manovratori.