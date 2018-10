Concerti da balcone,musicisti a processo

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - I loro "Concertini dal balconcino", che tengono ogni domenica nella palazzina nel centro storico di Torino in cui vivono, hanno richiamato nel corso degli anni migliaia di appassionati e hanno ottenuto riconoscimenti e attestati di stima da tutta Italia. La procura, però, considera Daria Spada e Maksim Cristan dei "disturbatori" della quiete pubblica, tanto che ha citato entrambi a giudizio in tribunale: i magistrati hanno dato corso alla vecchia denuncia di un ex amministratore del condominio e ora procede perché la coppia, "abusando di strumenti sonori" come chitarre e batterie, hanno turbato "riposo e occupazioni delle persone". Il processo comincerà a gennaio.

I "Concertini", nati nel 2011, durano poco più di un'ora.

L'ultimo è di ieri pomeriggio ed è stato seguito, oltre alla consueta piccola folla in cortile, anche da numerosi altri condomini, affacciati alle finestre o sui balconi insieme agli amici.