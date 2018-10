Cairo, Torino penalizzato, var va usata

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Soddisfatto del Torino e arrabbiato per le penalizzazioni arbitrali dovute a scaro uso della Var.

Così il presidente del Toro Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport. "Abbiamo 12 punti, siamo a tre lunghezze dalla zona Champions ma in 4 partite su 8 ci hanno fatto arrabbiare, dal rigore non dato a Iago Falque contro la Roma al clamoroso gol annullato a Berenguer per un fuorigioco che non c'era o all'espulsione non data a Koulibaly. E venerdì è stato dato un gol al Frosinone che non c'era per un fallo sul portiere. Con quei 3 punti saremmo assieme alla Lazio". Sulla var, Cairo ha detto: "dovremmo estenderne l'uso, consentendo come nella pallavolo di poterla chiamare da parte degli allenatori e dei capitani almeno una volta a partita. Se la var c'è, almeno utilizziamola. Se dopo un anno siamo ancora qui, con l'arbitro che decide di non utilizzare la Var che può aiutare... Il fatto di non voler andare a vedere le immagini mi sembra incredibile".