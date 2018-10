Cairo, Belotti darà una mano a Nazionale

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Il 'gallo' Belotti darà una mano alla nazionale. Parola del presidente del Torino Urbano Cairo che, ai microfoni di Radio anch'io sport, ha commentato la mancata convocazione del centravanti del Toro per le due partite della nazionale in programma mercoledì e domenica. "Credo che il ct Mancini -ha detto Cairo- stia facendo una selezione a ampio raggio per vedere e provare tutti. In questo caso ha scelto altri invece di Belotti. Lui deve semplicemente lavorare bene come sta facendo. Resta a allenarsi con Mazzarri e la squadra, sta facendo bene, deve continuare a fare gol. Sono convinto che Belotti può fare un bellissimo campionato e dare una mano alla Nazionale".