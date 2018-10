Azzurri: Zaza si ferma in allenamento

(ANSA) - FIRENZE, 8 OTT - Dopo i forfait di Romagnoli, Cutrone e D'Ambrosio, scatta anche l'allarme-Zaza: l'attaccante del Torino, tra i convocati da Mancini per le sfide contro Ucraina e Polonia, ha dovuto interrompere l'allenamento per un problema al polpaccio sinistro. Dopo le prime cure (gli è stata applicata una fasciatura): il giocatore, recandosi dal campo verso il Centro tecnico, ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Comunque, domattina verrà sottoposto a risonanza magnetica in base alla quale il ct e lo staff medico decideranno il da farsi.