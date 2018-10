Lotta cancro,20mila euro Senior-Confagri

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - La onlus 'Senior-L'età della saggezza' e Confagricoltura Piemonte hanno donato un contributo di 20.500 euro alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro. La consegna alla presidente Allegra Agnelli è avvenuta a Chivasso, dove 400 agricoltori hanno partecipato al raduno annuale dell'organizzazione agricola curato quest'anno das Confagricoltura Torino.

Allegri Agnelli, che ha ricevuto l'assegno dal presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, ha ringraziato Confagricoltura e la Onlus Senior "per la generosità e ha ricordato come la Fondazione viva di queste donazioni, provenienti per la quasi totalità dal territorio subalpino, a dimostrazione che i piemontesi sono molto legati all'istituto sin dalla sua nascita".