Chili droga in casa,arrestati 3 ventenni

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Tre ventenni sono stati arrestati dai carabinieri per droga: avevano stupefacente per un valore, al dettaglio, di oltre 210mila euro. I militari, impegnati in un controllo straordinario del territorio disposto dal Comando provinciale di Torino per la prevenzione del consumo di stupefacente e di spaccio, ne hanno bloccati due in corso Umbria. I ragazzi, italiani di 22 e 24 anni, hanno detto di essere studenti e di andare da un compagno a studiare, ma, negli zaini, i militari hanno trovato 2,5 grammi di marijuana.

A casa dell'amico, un coetaneo di origine romena, sono stati trovati 13 chili di hashish, 5 chili di marijuana e 32mila euro in contanti. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza della droga.