Bernardeschi "Non siamo mai sazi"

(ANSA) - TORINO, 7 OTT - "Ancora una vittoria di carattere e determinazione". Decima vittoria su altrettante partite per la Juventus, traguardo celebrato da capitan Chiellini con un tweet dopo la vittoria per 2-0 a Udine: "Avanti così" ha concluso il difensore, che sarà a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini insieme a tanti altri compagni. Tra questi anche Leonardo Bonucci: "Ten in a row" il suo commento in inglese per celebrare le "dieci in fila" conquistate dai bianconeri tra campionato e Champions. Una "vittoria importante prima della pausa" per Blaise Matuidi, il modo migliore per arrivare alla sosta, complimenti rafforzati anche dal tweet di Benatia: "Bravi tutti, ci vediamo dopo la sosta, forza Juve". Fame di vittorie confermata anche da Federico Bernardeschi: "We just can't get enough - non ne abbiamo mai abbastanza" il pensiero del centrocampista toscano, esploso definitivamente quest'anno in bianconero.