Torino scopre barriere architettoniche

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Muoversi in carrozzina, lungo le vie del centro, per capire quali difficoltà i disabili affrontano tutti i giorni. E' partita questa mattina da piazza Castello la prima 'Skarrozzata' torinese, una 'passeggiata' per toccare con mano i problemi quotidiani di chi per spostarsi è costretto a fare la gimcana tra le tante barriere architettoniche.

Organizzata con il Patrocinio della Città di Torino dal movimento culturale La Skarrozzata, Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus e Officina Ortopedica Maria Adelaide, sono decine le persone che vi partecipano con carrozzine manuali ed elettriche, unicicli, ruotini, segway e scooter. Via Pietro Micca, via Bertola, via Milano, piazza Palazzo di Città e via Garibaldi il percorso non privo di ostacoli per tornare al punto di partenza.

All'iniziativa prendono parte anche assessori e consiglieri comunali. "E' importante che le istituzioni lavorino con le associazioni per la tutela dei diritti delle persone disabili", commenta l'assessore Alberto Sacco.