Serie A: Udinese-Juventus 0-2

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - La Juventus ha battuto l'Udinese per 2-0, in una partita disputata a Udine e valida come anticipo dell'8/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol del successo dei bianconeri sono stati realizzati da Bentancur al 33' e Cristiano Ronaldo al 37' del primo tempo.