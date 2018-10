Juve perfetta, 10 vittorie su 10 partite

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Dieci su dieci. La Juventus prosegue nel suo enplein di vittorie, tra campionato e Champions League, vincendo a Udine (2-0). Tutto deciso nel primo tempo, dominato dai campioni d'Italia, con due gol in 4', prima di Bentancur su cross di Cancelo poi di Cristiano Ronaldo - al quarto gol in serie A - su assist di Mandzukic. La Juventus sembra davvero imprendibile: 24 punti su 24 alla sosta del campionato per l'attività delle nazionali. Tornerà in campo sabato 20 ottobre, all'Allianz Stadium, per la partita contro il Genoa; tre giorno trasferta di Champions all'Old Trafford, in casa del Manchester United.