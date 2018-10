Barman in gara per cocktail futurista

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Bartender in gara per vincere il titolo italiano per il cocktail più sorprendente, anzi provocatorio. Torino ospiterà il 18 ottobre la 'Gran Serata Futurista' del concorso Miscelatore Record: dieci barman in lizza, da nord a sud dell'Italia, prepareranno le loro originali polibibite al Museo dell'Automobile, nella finale per la prima volta aperta al pubblico.

Il concorso si ispira proprio al Futurismo, il movimento artistico e culturale che a Torino "si estese - spiega Roberto Bava, amministratore delegato di Cocchi, l'azienda organizzatrice - anche alla cucina e al bere. I miscelatori devono celebrare la velocità e l'abilità di rendere la Miscelazione Futurista fruibile e comprensibile a un pubblico 'profano'". Il premio sarà assegnato da una giuria tecnica, ma il pubblico potrò assegnare a sua volta un riconoscimento alla polibibita più originale. Per partecipare alla serata è necessario iscriversi all'indirizzo http:/eventitobe.it/tobe/futurismo.