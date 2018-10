Baby Pit Stop, ecco camper per neonati

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Nasce a Torino il 'Baby Pit Stop, un camper attrezzato per cambiare e allattare i neonati, allestito dall'Associazione Volontari Alpini della Protezione Civile. E' stato realizzato in collaborazione con Unicef e con Ikea, che ha fornito gli arredi. Dotato di poltrona, fasciatoio, tavolino, giocattoli e libri, è destinato all'utilizzo in caso di grandi eventi o emergenze.

"A nome dell'Unicef Italia - afferma il presidente provinciale di Torino, Antonio Sgroi - vogliamo ringraziare l'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile Torino per questa importante iniziativa, che dimostra una particolare sensibilità sociale e che verrà apprezzata". "Con il Baby Pit Stop - aggiunge il presidente dell'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile Torino, Luigi Paglialonga - vogliamo riservare una sempre maggiore attenzione alle mamme e ai bambini. E rispondere alla crescente richiesta di servizi per agevolare la presenza di famiglie con bimbi piccoli ai grandi eventi o in situazioni di emergenza".