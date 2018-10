Arsenale d'armi in campo nomadi Torinese

(ANSA) - TORINO, 6 OTT - Un arsenale di armi rubate, nascosto al primo piano di un capanno nel campo nomadi di via Cascine Forneris a Ivrea, è stato scoperto dalla polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno trovato tre fucili a pompa, un fucile da caccia con munizioni e due pistole, una semiautomatica e una a tamburo.

"La presenza di armi di questo tipo è preoccupante - commenta il questore di Torino, Francesco Messina - Sono tutte rubate. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza e per capire se sono state utilizzate per commettere reati. Spesso - aggiunge - le cosche di 'Ndrangheta lasciano le armi in custodia a soggetti di etnia sinti".

La polizia ha sequestrato anche due macchine con motori truccati, probabilmente utilizzate per le truffe, due mountain bike, due chitarre elettriche, una valigetta con apparecchiatura medica elettronica dal valore di circa diecimila euro. Tre persone sono state denunciate per ricettazione.