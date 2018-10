Torino, col Frosinone lo salva Berenguer

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Seconda vittoria consecutiva del Torino, ma che fatica contro il Frosinone, inferiore nella tecnica ma non nel carattere. Termina 3-2, allo stadio Grande Torino, l'anticipo dell'8/a di campionato, con i granata sciuponi che si fanno rimontare due gol. Partita dai due volti, quella della squadra di Mazzarri, che vincendo condanna al probabile esonero l'ex allenatore della Primavera - applauditissimo dai tifosi di casa - Longo.

Parte forte il Toro, che al 6' colpisce un palo con Belotti e al 20' passa in vantaggio con un tiro dal limite di Rincon. Il Frosinone ci prova, ma la differenza in campo si vede tutta. Il raddoppio in avvio di ripresa lo segna Baselli. Tutto facile? Niente affatto, perché il Frosinone mette in campo l'orgoglio della disperazione e rimette in piedi la partita con Goldaniga (12') e Ciano (19').

Il gioco del Toro non c'è. Il rischio di buttare via una partita che aveva in mano lo evita Berenguer, una delle poche note positive, che realizza con un bel tiro il 3-2 finale.