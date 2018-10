Sorpassi e semafori rossi, maxi multa

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Una multa di 500 euro e 21 punti decurtati dalla patente: è la maxi-sanzione inflitta la scorsa notte a Torino ad un automobilista. I vigili urbani, impegnati nei controlli di sicurezza stradale per le vie di alcuni quartieri, lo hanno sorpreso a sorpassare a tutta velocità i veicoli fermi al semaforo rosso.

L'automobilista, un italiano di 42 anni, è stato fermato in via Cigna, all'incrocio con via Lauro Rossi. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda con un passeggero. Entrambi non indossavano le cinture di sicurezza.

Nel corso dei controlli sono stati in tutto 367 i veicoli controllati e 60 le infrazioni accertate.