Rowing Regatta,doppietta del Politecnico

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Il Politecnico di Torino, per il terzo anno consecutivo, ha vinto la Rowing Regatta. La XXII edizione dell'ormai storica sfida a remi ormai tra gli equipaggi dei due atenei, ha visto il trionfo del 'Poli' sull'Università degli Studi di Torino, portando così l'Albo d'Oro della manifestazione sul punteggio di 12 a 10, sempre però a vantaggio di UniTo. Anche la gara femminile ha visto l'equipaggio di PoliTo avere la meglio su UniTo.

L'evento è stato inserito nel programma dell'Ottobre Remiero Piemontese, che la Federazione Italiana Canottaggio, con l'ausilio dell'Assessorato allo Sport della Regione Piemonte, ha promosso tra le iniziative per celebrare i 130 anni di canottaggio della Federazione.

"La gara è stata di alto livello tecnico e l'evento è ormai una vetrina per il canottaggio piemontese e nazionale", commenta il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio.