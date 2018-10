Nova Coop, 37mila giovani coinvolti

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Sono 36.858 i giovani coinvolti nei progetti promossi nel 2017 da Nova Coop, leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata. Punta sulle nuove generazioni la nona edizione del Bilancio di Condivisione - presentato in una sala piena di ragazzi e ragazze - nell'anno in cui la Cooperativa ha superato il miliardo di ricavi.

Nel 2017 Nova Coop ha investito 5,8 milioni di euro in iniziative in favore dei soci e 6,9 milioni per il territorio, oltre 4 milioni di euro di merce sono stati donati alle Onlus del territorio (+13% rispetto al 2016). La Cooperativa ha portato all'84% la quota di raccolta differenziata e ha ridotto del 5,1% i consumi di energia elettrica, mentre la politica di welfare ha generato un risparmio di 1 milione di euro per i dipendenti.

"Da questo Bilancio di Condivisione, oltre ai positivi dati economici, emergono le sfide su molti fronti della cooperazione che intendiamo affrontare valorizzando l'apporto del mondo giovanile", spiega il presidente Ernesto Dalle Rive.