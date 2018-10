Juve crolla in Borsa con accuse a Cr7

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Le accuse di stupro a Cristiano Ronaldo, rivoltegli dalla ex modella Kathryn Mayorg per un vicenda risalente a nove anni fa, costano care alla Juventus a Piazza Affari. Il titolo dei bianconeri, che proprio l'arrivo di Ronaldo aveva contribuito a far decollare, è arrivato a perdere in mattinata fino al 6,6% per i rischio che corre l'immagine del suo campione più rappresentativo, sulla quale la Juventus ha investito 100 milioni di euro.

La vicenda che coinvolge Ronaldo ha allarmato anche gli sponsor che ricoprono d'oro il campione portoghese: ieri la Nike ha fatto sapere di essere "molto preoccupata per le accuse inquietanti" rivolte a Cr7. Accuse che l'attaccante, difeso anche dalla Juventus, respinge in toto.