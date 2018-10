Imprese Torino, continua crescita

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Le imprese torinesi non si fermano: continuano a crescere produzione, ordini e occupazione. La conferma arriva dall'indagine trimestrale dell'Unione Industriale di Torino su un campione di oltre 300 aziende associate. Nei servizi i principali indicatori migliorano in misura significativa rispetto alla precedente rilevazione, ma anche nel manifatturiero restano su livelli positivi.

"Le indicazioni emerse non erano scontate. Era lecito attendersi un peggioramento delle aspettative. Tuttavia per le nostre imprese le preoccupazioni nascono soprattutto dal quadro politico nazionale", sottolinea il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina.

Per le oltre 200 aziende manifatturiere le attese sui livelli produttivi calano, rispetto a marzo, da +8,5% a +6%. Si assestano le attese sull'occupazione, che scendono da +10,4% a +7,4%. Migliora l'export, da +3,7% a +6,5%. Scendono le previsioni di ricorso alla cig, che sarà utilizzata nel prossimo trimestre dal 6,8% delle imprese (era il 7,6%).