Fiamme Sacra San Michele, nuova indagine

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro sono state rilevate dai tecnici dello Spresal impegnati nelle valutazioni del cantiere della Sacra di San Michele a seguito dell'incendio dello scorso 25 gennaio. Le irregolarità emerse, tra cui una formazione non corretta degli operai, sono contenute in una relazione finita sul tavolo del pm Vincenzo Pacileo: non hanno attinenza con il rogo del monumento simbolo del Piemonte, ma riguardano comunque fatti penalmente rilevanti che hanno portato all'apertura di un altro fascicolo.

La questione si può risolvere con il pagamento di un'ammenda che porta all'estinzione del reato.

Per il rogo, che aveva interessato il tetto del convento dove vivono quattro padri rosminiani e dov'erano in corso i lavori di ristrutturazione, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per incendio colposo e iscritto nel registrato degli indagati un operaio.