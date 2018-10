Appendino,Torino può ospitare Atp Finals

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - "Stiamo verificando se ci sono tutte le condizioni per l'avvio dell'iter di candidatura di Torino per ospitare, a partire dal 2021, l'Atp Finals". A dirlo, a margine della seduta del Consiglio metropolitano, la sindaca Chiara Appendino. "Torino ha le carte in regola per provare a cogliere questa opportunità - dice la prima cittadina - che riguarda l'evento tennistico più importante al mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam, uno dei più seguiti da pubblico e media".

La prima cittadina torinese spiega di averne parlato "con il sottosegretario Giorgetti domenica scorsa, durante la finale del mondiale volley. La concorrenza internazionale sarà estremamente agguerrita, ma se l'evento lascerà Londra, Torino - ribadisce - ha le carte in regola per ospitarlo".