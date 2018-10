Allegri,tutto bene tra Dybala e Ronaldo

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - La convivenza tra Ronaldo e Dybala "non è questione di adattamento, ma di conoscersi meglio giocando insieme". Non ci sono problemi di coesistenza, secondo Allegri, tra l'argentino e il portoghese. "Giocare senza centravanti sicuramente è diverso - aggiunto il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta della Juventus contro l'Udinese -. Hanno giocato insieme Mandzukic, Ronaldo e Dybala, possono giocare insieme e capiterà ancora perché abbiamo tantissime partite e devo farli recuperare. Domani con l'Udinese? Uno tra Mandzukic e Dybala andrà in panchina, oppure giocheranno tutti e tre".