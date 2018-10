Abbandona cane, denunciato proprietario

(ANSA) - ASTI, 5 OTT - Cambia casa ma lascia il cane, un rottweiler, in quella vecchia, senza cibo e senz'acqua. Un astigiano di 27 anni è stato denunciato per abbandono e maltrattamenti di animali. Quando i carabinieri forestali di Canelli e i vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo, ad Agliano Terme, l'animale non riusciva nemmeno a reggersi sulle zampe. Affidato ai veterinari dell'Asl, il cane si salverà.