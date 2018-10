Smog, blocchi auto a Torino dal 15/10

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Partiranno lunedì 15 ottobre a Torino e nei comuni della provincia i blocchi del traffico diesel in relazione ai provvedimenti antismog che stabiliscono limiti alle auto più inquinanti e blocchi progressivamente più severi, secondo i giorni consecutivi di concentrazione delle Pm10. È quanto stabilito oggi dal tavolo metropolitano sulla qualità dell'aria che, spiega il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, "ha analizzato punto per punto la delibera della giunta regionale" trovando un accordo sulle esenzioni. In particolare quella per gli ambulanti per i quali sono state decise deroghe fra le 8 e le 8.30 e fra le 14 e le 17.

Deroghe previste anche per i guidatori ultra settantenni e, nei fine settimana, per le auto storiche.