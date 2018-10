Skarrozzata,per capire problemi disabili

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Muoversi su una carrozzina, affrontando difficoltà e ostacoli di chi è costretto a una mobilità limitata. Si chiama 'Skarrozzata' l'iniziativa, nata nel 2011 a Bologna, che sabato 6 ottobre approda nel centro di Torino. Un sistema di sensibilizzazione non-formale, organizzato con il Patrocinio di Città di Torino da movimento culturale La Skarrozzata, Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus e Officina Ortopedica Maria Adelaide, per prendere consapevolezza delle barriere architettoniche che si trovano sulle strade.

"Il livello di civiltà di una società - sottolineano gli assessori comunali Sonia Schellino e Alberto Sacco - si deve misurare sulla capacità di non escludere alcuno, soprattutto se il motivo dell'esclusione si chiama disabilità. E' importante che le istituzioni si confrontino e lavorino insieme alle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità; proprio questa capacità di collaborare, pensiamo che rappresenti uno dei fiori all'occhiello della nostra città".