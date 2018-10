Schiacciato da muletto, grave operaio

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Incidente sul lavoro in una ditta di imballaggi del Torinese. Un operaio di 46 anni è rimasto schiacciato sotto un muletto, per cause che sono in corso di accertamento. Intubato e trasportato all'ospedale Cto di Torino, ha riportato un grave trauma al bacino e al volto. La prognosi, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, è riservata e l'uomo sta per entrare in sala operatoria.

L'incidente è accaduto durante il turno di notte in una azienda di Beinasco. In via Giotto, al civico 13, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato dal muletto l'operaio, e il 118.