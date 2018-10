Rubano sulle auto a Torino, arrestati

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Due algerini di 48 e 51 anni, professionisti nei furti sulle macchine, sono stati arrestati dai carabinieri, impegnati in un controllo straordinario del territorio disposto dal Comando provinciale di Torino contro i reati predatori.

I due, che utilizzavano un jammer per aprire le auto, sono stati intercettati in via Po, all'angolo con piazza Vittorio, mentre svuotavano una Fiat Sedici. Gli investigatori sospettano che i due, alle spalle dieci condanne per furto e rapina tra il 2002 e il 2018, siano responsabili di altri colpi messi a segno nei giorni scorsi nel centro cittadino.