Paesaggi del Gusto al Castello di Masino

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - La miglior tradizione gastronomica italiana in una location suggestiva, il castello e parco di Masino, a Caravino (Torino) del Fai. La quarta edizione di 'Paesi e Paesaggi del gusto', il 6 e 7 ottobre porterà decine di agricoltori, allevatori, pescatori e artigiani del gusto selezionati da Davide Rampello, curatore del padiglione Zero a Expo Milano 2015. Tra le novità, il primo congresso internazionale di Cuna e Pasticceria d'autore e la partnership con la rassegna Identità golose. "E' un'occasione per il Fai - spiegano gli organizzatori di 'Paesi e paesaggi del gusto' - di estendere la sua missione di tutela e valorizzazione della cultura e del paesaggio italiani ai 'beni culturali viventi', portatori di storie, autenticità e sapienza".

In vendita e degustazione cibi della tradizione e prodotti regionali dalla Valle d'Aosta alla Sicilia; in programma showcooking e dimostrazioni dimostrazioni.