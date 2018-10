Nuovo presidente Corte Appello Torino

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Si è insediato nell'aula magna di Palazzo di Giustizia a Torino il nuovo presidente della Corte d'Appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti.

"Non accadeva da decenni che a ricoprire questo ruolo, a Torino, fosse un magistrato proveniente dalla stessa corte - ha esordito Barelli Innocenti - Sono stato giudice a Novara per 22 anni. Mi sento piemontese per adozione, nonostante il mio accento tradisca le mie origine toscane".

Barelli Innocenti sostituisce il presidente Arturo Soprano, oggi in pensione. Era presidente della quarta sezione civile della Corte d'Appello di Torino e, dopo il pensionamento di Soprano, era diventato il reggente della Corte d'Appello.

"Giustizia ritardata è sinonimo di giustizia negata. Bisogna impegnarsi al massimo perché i termini 'presto' e 'bene' vadano di pari passo", afferma il neo presidente. "L'intero sistema ha bisogno di riforme. Ma, in attesa che queste arrivino, i magistrati non possono restare a guardare, devono impegnarsi per fare bene il proprio lavoro".