Mazzarri, con Frosinone sarà battaglia

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - "Voglio l'atteggiamento giusto dall'inizio: nessuno deve pensare che sia facile, domani sarà una battaglia". Mazzarri chiede una prestazione determinata al Torino, domani in casa contro il Frosinone reduce da una settimana di ritiro vista la situazione in classifica: "Questo inizio di campionato ha dimostrato che non esistono partite facili per nessuno - spiega l'allenatore del Torino -, il Frosinone farà la partita della vita, come è giusto che sia". L'obiettivo granata è vincere e bissare il successo ottenuto lo scorso turno con il Chievo prima della pausa per le nazionali: "Domani sarebbe importante ottenere una risposta positiva, entrare in campo fin dal primo minuto come voglio io.

Dovremo essere più motivati di loro".