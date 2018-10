Fca, nuovo stop a Maserati Grugliasco

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - L'attività produttiva dello stabilimento Maserati di Grugliasco (Torino) di Fca si fermerà di nuovo una settimana dall'8 al 12 ottobre. Lo rende noto la Fismic. Lo stabilimento - dice la Fiom - è fermo dal 27 settembre.

Il provvedimento interesserà tutti i 2.700 dipendenti per i quali saranno utilizzati i contratti di solidarietà. Sono previsti corsi di formazione per circa 400 lavoratori.

Comau, azienda di di componentistica del gruppo Fca, ha invece aperto una procedura di mobilità per 72 lavoratori dello stabilimento di Grugliasco. Interesserà, solo su base volontaria e con incentivo, lavoratori che raggiungeranno la pensione entro due anni. Secondo quanto riferito dalla Fiom, l'Automotive Ligthing di Venaria, azienda del gruppo Magneti Marelli che produce proiettori per automobili, utilizzerà la cassa integrazione dal 29 ottobre al 2 novembre; per tutto novembre si lavorerà solo 32 ore settimanali con 8 ore di cassa integrazione. Il trattamento coinvolgerà 850 lavoratori.