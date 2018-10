Armi in mezzo al fieno, due arresti

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Avevano nascosto armi e giubbotti antiproiettile tra le balle di fieno. Due uomini, un imprenditore di 47 anni di Front Canavese e un agricoltore di 28 anni di Barbania, sono stati arrestati dai carabinieridi Leini e sono ora ai domiciliari.

Entrambi incensurati, i due possedevano un vero e proprio arsenale. Tra le armi c'erano anche fucili con puntatore laser, carabine modificate per aver più potenza di fuoco e munizioni di diverso calibro. Gli investigatori sospettano che gli arrestati custodissero le armi per conto di criminali dediti a rapine, furti e truffe.

Le armi sono state inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate in altre occasioni; le indagini proseguono per risalire a chi ne aveva davvero la disponibilità.