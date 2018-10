Agnelli: Italia stenta a colmare gap

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - "Il calcio italiano stenta a colmare il gap con i suoi omologhi esteri, ma alcuni segnali di rinnovamento alimentano, dopo molti anni, la speranza che il futuro possa essere meno cupo delle ultime stagioni, che hanno visto tassi di crescita sensibilmente inferiori a quelli del resto dei movimenti europei e, infine, la mancata partecipazione al Mondiale della nostra nazionale, un capitolo malinconico che si spera di non replicare mai più". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in un passaggio della lettera agli azionisti in vista dell'assemblea del 25 ottobre. "La Juventus è oggi tra i club più importanti nel mondo e dovrà strenuamente impegnarsi per rimanere in questa ristretta cerchia nei prossimi anni - scrive Agnelli - Sono pochissimi quelli in grado di competere per vincere in ogni competizione.

Il mantenimento di questa posizione e possibilmente il suo miglioramento non sono scontati, dal momento che è molto facile regredire, mentre la risalita richiede molto tempo e molte risorse".