Agnelli, inseguiamo ogni traguardo

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - "Il ciclo 2010-2018 ha portato nel nostro Museum 14 trofei. A livello nazionale non si è mai vista una sequenza ininterrotta di vittorie come questa. Dovete essere orgogliosi di questa epoca che segna una pietra miliare nella storia della Juventus". Così il presidente Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti del club in vista dell'assemblea del 25 ottobre. Un capitolo, aggiunge, "che questa gestione intende continuare a scrivere inseguendo ogni traguardo possibile in questa stagione".

"Negli ultimi anni la Juventus ha sfiorato la Champions League con due finali e con partite eliminatorie, un ottavo e un quarto - prosegue Agnelli - "perse all'ultimo respiro con due tra i migliori nostri concorrenti europei, che sono calcisticamente alla nostra portata".