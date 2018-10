Tifosi allo stadio, furti sulle auto

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Una banda specializzata in furti sulle auto durante i 'grandi eventi', in particole le partite di calcio, è stata smantellata dai carabinieri di Venaria impegnati in un controllo straordinario del territorio per prevenire i reati predatori. In manette sono finite tre persone: due italiani, una donna di 33 anni e un uomo di 31 anni, e un 37enne originario della Costa d'Avorio. I militari li hanno sorpresi in corso Vercelli, intenti a rubare su una Mercedes di un tifoso svizzero che all'Allianz Stadium per la partita di Champions di di ieri Juventus-Young Boys. Dopo aver rotto il vetro, i ladri hanno preso due giubbotti, 155 franchi svizzeri e 35 euro. I carabinieri li hanno bloccati con la refurtiva e il kit per aprire le auto.

Secondo gli inquirenti, potrebbero essere responsabili di altri furti commessi nei giorni precedenti, nell'area dello stadio della Juventus.