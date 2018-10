Regio Torino, Il Trovatore apre stagione

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Il direttore d'orchestra israeliano Pinchas Steinberg inaugura, mercoledì 10 ottobre, con Il Trovatore di Giuseppe Verdi la Stagione d'Opera del Teatro Regio di Torino. Diretti dal pluripremiato regista scozzese Paul Curran, nel cast nomi di rilievo come quelli di Rachel Willis-Sorensen (Leonora), Diego Torre (Manrico), Anna Maria Chiuri (Azucena) e Massimo Cavalletti (il conte di Luna).

Conferma il proprio impegno con la partnership alla produzione inaugurale Intesa Sanpaolo, socio fondatore del Teatro.

"E' la prima della mia prima stagione al Regio. Una partenza entusiasmante. Ci sarà lunga vita per il Regio, per l'opera lirica e per il sistema lirico in Italia", sottolinea il sovrintendente William Graziosi che sta lavorando al piano industriale "pronto entro l'anno".

Gli abbonamenti sono per ora in linea con l'anno scorso, ma sono in corso le vendite anche con nuove formule rivolte in particolare ai giovani.