Prima Industrie, nuove tecnologie laser

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Arrivano le nuove tecnologie laser per applicazioni destinate al settore aerospaziale. Le ha presentate Prima Industrie nel primo Innovation Day presso la sede di Collegno (Torino), davanti a 160 ospiti, tra clienti, università e centri di ricerca, rappresentanti dei media internazionali, provenienti da 20 differenti paesi.

Prima Industrie ha inoltre lanciato il nuovo marchio Prima Additive, dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni chiavi in mano per le tecnologie di Metal Powder Bed e Direct Metal Deposition, nonché il relativo supporto applicativo e i servizi. Prima Additive diventa la terza Divisione del Gruppo, che include Prima Power (macchine laser e per la lavorazione della lamiera) e Prima Electro (sorgenti laser e elettronica industriale).

Il gruppo ha un fatturato di 450 milioni di euro e oltre 1800 dipendenti nel mondo. L'esperienza nelle tecnologie laser è unica nel settore e risale al 1978, quando fu sviluppato il primo robot laser a 5 assi.