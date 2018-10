Ex Moi,in inverno libera altra palazzina

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Sarà liberata entro l'inverno una seconda palazzina dell'ex Moi di Torino, le palazzine dove fu ospitato il villaggio olimpico nel 2006 in parte ancora occupate da migranti. La decisione è stata concordata a Roma in una riunione fra la sindaca Chiara Appendino e il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha espresso parere positivo sul modello di sgombero che la Città, insieme agli altri soggetti coinvolti, sta portando avanti. Il titolare del Viminale - riferisce una nota della Città - ha dato parere favorevole per proseguire, "con il sostegno politico ed economico dello Stato, l'attuale modello che prevede lo svuotamento degli edifici occupati dal 2013 anche tenendo conto di iniziative per permettere alle persone, nel rispetto delle regole, di acquisire autonomia economica attraverso il lavoro e soluzioni abitative regolari". All'incontro erano presenti il prefetto di Renato Saccone, il presidente della Compagnia di SanPaolo Francesco Profumo e l'assessora comunale al Welfare Sonia Schellino.