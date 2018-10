Su export Piemonte pesano Trump e dazi

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Lo scenario in cui si muovono le imprese piemontesi, soprattutto quelle che esportano, è sempre più complesso "tra dazi, Trump e instabilità geopolitica". Per analizzare le prospettive e gli strumenti più adatti a sostenere l'export, Sace Simest, gruppo Cdp, e Intesa Sanpaolo hanno organizzato un convegno a Torino.

"L'export offre un contributo decisivo alla crescita italiana, è un patrimonio da difendere", spiega Alessandro Decio, ad di Sace che, solo nell'ultimo anno, ha mobilitato oltre 900 milioni di euro a sostegno dei piani di crescita estera di più di 1.200 imprese piemontesi. "Le esportazioni, nonostante una lieve flessione del commercio internazionale - osserva Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa - resteranno la leva della crescita italiana. Abbiamo supportato l'internazionalizzazione di 64.000 imprese, lavorando in sinergia ci sono ulteriori importanti spazi di crescita. L'accordo siglato con Sace a inizio anno sta dando risultati importanti".