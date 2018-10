Spalletti, vogliamo essere all'altezza

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - "Nello scorso campionato abbiamo fatto di tutto per vivere questo momento, questa coppa. Ora lo abbiamo a portata di mano e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven. "Mi aspetto la squadra si faccia trovare pronta nell'impatto con la gara - ha proseguito -. Loro sono una squadra caparbia come lo era in campo Van Bommel, ripropongono il suo carattere da calciatore".