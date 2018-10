Piemonte protagonista agli Euroskills

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Medaglia di bronzo per il grafico piemontese Bruno Lo Rillo ai Campionati europei dei mestieri che si sono svolti a Budapest. Il riconoscimento si aggiunge alla medaglia di eccellenza per Andrea Picone, hotel receptionist.

Una testimonianza, secondo l'assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, "dell'impegno e della preparazione dei nostri ragazzi, oltre alla qualità del sistema di istruzione e formazione professionale della regione. I miei complimenti ai vincitori e all'intero team piemontese "Soddisfazione" viene espressa anche da Claudio Spadon, direttore della Agenzia Piemonte Lavoro, che organizza la partecipazione di studenti, giovani professionisti ed expert a Euroskills.

A Budapest hanno partecipato 500 competitor di 27 paesi, 35 mestieri in gara e 100.000 visitatori in tre giorni. La squadra piemontese era rappresentata da 8 competitor accompagnati da 8 expert. WorldSkills, a cui la regione Piemonte ha aderito nel 2014, promuove la formazione professionale e l'istruzione.