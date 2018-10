Museo Auto, nuove attività didattiche

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, tra i più importanti al mondo con un'esposizione di circa 200 vetture di oltre 80 marchi, apre agli studenti accompagnati dai loro docenti. La proposta didattica si propone di avvicinare ragazzi e ragazze della scuola primaria e secondaria ai principali aspetti dell'industria automobilistica, incluse le soluzioni avveniristiche.

Sono ben otto i nuovi laboratori, realizzati per il Museo da La Fabbrica, agenzia di comunicazione internazionale che da oltre 30 anni sviluppa progetti edutainment, anche per il settore automotive, e da Fablab for Kids.

"Il Mauto considera le attività educative e didattiche parte fondamentale della propria missione divulgativa della conoscenza dell'auto - dice Mariella Mengozzi, direttore Mauto - Il contributo formativo che il Museo può dare ai ragazzi non si limita all'approfondimento dell'evoluzione socio-culturale, ma esplora dalla meccanica alla fisica, alla chimica, alla robotica, nonché il design e la comunicazione".