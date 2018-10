Mondiali pallavolo, multati bagarini

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Vendevano i biglietti per la fase finale dei Mondiali di Pallavolo, che si sono conclusi domenica a Torino, i cinque bagarini sorpresi dalla polizia. Si tratta di due finlandesi e tre italiani, ai quali sono state inflitte multe per 20 mila euro. Sequestrati i tagliandi in loro possesso.

L'operazione è avvenuta nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e sicurezza disposti dal questore di Torino, Francesco Messina. In tutto sono stati 500 gli uomini impiegati al PalaAlpitour, nella zona degli alberghi che ospitavano le squadre, sui campi d'allenamento e negli spostamenti dei giocatori.