Kalashnikov in cortile,forse arma rapina

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Un kalashnikov e un fucile sono stati sequestrati dai carabinieri, a Beinasco, nell'area comune di un condominio di via Torino. La scoperta dei militari è avvenuta durante un'operazione di controllo del territorio; le indagini ora proseguono per risalire alla provenienza delle armi. Conservate con cura, gli investigatori ipotizzano che siano state utilizzate per qualche rapina e poi nascoste, in attesa di essere nuovamente utilizzate.

Durante l'attività, i carabinieri hanno identificato 86 persone e controllato 47 macchine. Cinque persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti e sei automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.