Juve: Nedved, Marotta immenso con me

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - "Abbiamo imparato molto da lui e con me in particolare Nedved è stato immenso: mi ha spiegato e rispiegato le cose quando non capivo". Così il vicepresidente della Juventus, a SkySport, prima di Juventus-Young Boys di Champions. "Sarà difficile senza Marotta - ha aggiunto Nedved - ma la Juve va avanti, noi siamo di passaggio e la Juve resta".